Marina Abramovic, ma quale "arte": ecco cosa si vende (e come fa soldoni)

Un tempo, quando era giovane, Marina Abramovic sosteneva che “L’arte senza etica è cosmetica”. Oggi, a 77 anni, la "nonna della performance art" (così si definisce lei stessa) forse ci ha ripensato visto che il suo nuovo business è tutto incentrato sui prodotti di bellezza. La performer serba che usava il corpo come medium e materiale della propria ricerca artistica sperimentando i limiti fisici e le possibilità mentali arrivando anche ad azioni masochiste cui sottoponeva la propria carne e la propria sensibilità femminile di fronte un pubblico non più passivo, ma attivo, giudice e psicologicamente costretto a reagire, sembra infatti aver trovato l'elisir della giovinezza che adesso condivide volentieri con tutti.

Abramovic ha infatti lanciato una nuova gamma di prodotti per la cura della pelle e il benessere denominata Abramović Longevity Method. Come la lozione per il viso da 250 dollari "formulato con ingredienti naturali utilizzati da secoli per idratare, proteggere e illuminare la pelle". Oltre alla vitamina C e agli oli essenziali, la lozione vanta tra i suoi ingredienti chiave: pane bianco, per "rimpolpare la pelle, trattenere l'idratazione ed esfoliare le cellule morte" e vino bianco, che è "una buona fonte di antiossidanti e polifenoli che aiutano a proteggere il corpo dai danni e rafforzano il sistema immunitario". Poi ci sono le gocce energetiche da 125 dollari che contengono farina di semi d'uva e concentrato di succo di mirtillo rosso, entrambi antiossidanti, come ingredienti chiave. Gli utenti sono incoraggiati ad assumere ben 50-60 gocce a colazione, pranzo e cena. Un dosaggio simile è suggerito per le gocce Anti-Allergy, che alleviano i sintomi con radice di liquirizia e shilajit, un potere minerale naturale presente in alta montagna e utilizzato nella medicina ayurvedica. Poi c'è Immune che promette di potenziare gli scudi naturali del corpo contro le infezioni.

I prodotti Longevity Method hanno una tiratura limitata di 8.000 confezioni per ciascuno e saranno disponibili in un box progettato dalla stessa Marina Abramović con le sue impronte digitali e quelle della dottoressa Nonna Brenner, sostenitrice della medicina alternativa che gestisce un centro sanitario in Austria. In un'intervista alla rivista "Vogue", Abramović ha attribuito a Brenner il merito di averla aiutata a superare la malattia cronica di Lyme e a sopportare un programma di lavoro intenso. "Nonna Brenner è determinata a farmi vivere 110 anni", ha detto la performer serba. "Le artiste vengono prese davvero sul serio solo dopo i 100 anni, quindi se ce la faccio, forse finalmente mi prenderanno sul serio". "Non bevo, non fumo né assumo droghe", ha aggiunto, come ulteriore fattore della sua impressionante longevità. "Dormo otto ore al giorno e ho un amante che ha 21 anni meno di me".