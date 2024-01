Fedez, ìl disastro: ecco chi ha mostrato durante la diretta

Daniele Priori 16 gennaio 2024 a

Fedez contro gli hater ci mette la faccia (la sua) e va alla guerra dichiarando l’intenzione di “andare a prendere” uno per uno gli odiatori che prendono di mira i suoi figli, la sua famiglia o la sua malattia. Peccato che ieri, nell’ennesima puntata del suo podcast, Muschio selvaggio, il rapper abbia preso di mira la faccia... sbagliata, cadendo in pieno nella trappola tesa ad arte dal vero hater, tale Davidone che su X ha twittato in maniera dannatamente beffarda: «Eccomi, ci metto la faccia (non sua, ndr) così posso finalmente dire, assumendomi le mie responsabilità, che godo per il problemino al pancreas che ha colpito Fedez»

Una presa per i fondelli doppia, nella quale il rapper è caduto in pieno. Fedez, infatti, fidandosi di fatto dell’hater ha pensato bene di additare e mostrare pubblicamente la foto del volto fraudolentemente utilizzato da Davidone. «Questa è la tua faccia da c...» ha contrattaccato l’artista. «Sai cosa mi manca? – ha proseguito- Il tuo nome e il tuo cognome. Quando avrai i c... di dire il tuo nome e cognome, potrai identificarti come uomo».

Peccato che la foto in questione non fosse quella dell’anonimo odiatore, ma di un certo Wazza, tifoso dell’Inter noto su X che non ha perso tempo, spiegando al cantante, in una videorisposta, il grosso equivoco nel quale era caduto. Un particolare che Wazza, tra il serio e l’ironico ha voluto sottolineare a dovere. «Mi sa che abbiamo un problema... Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da c...o, ma la mia» ha detto Wazza.«Grazie a Fedez che non verifica le fonti e mi mette alla pubblica gogna...», dice il ragazzo in un video. «Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna... Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune».