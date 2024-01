Fedez e il tragico errore sui social? La dura risposta: "Grazie per la gogna"

16 gennaio 2024 a

a

a

Fedez scivola sui social. Il rapper va a caccia di un utente che lo ha insultato e mostra durante la puntata di Muschio Selvaggio la foto di un utente che ha il nome di 'Davidone' e lo invita, con toni molto duri, a svelare nome e cognome. Le parole di Fedez - registrate durante la puntata di Muschio Selvaggio in cui sono ospiti David Parenzo e 'il Gabbrone' - arrivano sui social come una valanga che scatena la tempesta.. La foto, infatti, mostra un altro utente, un tifoso dell'Inter molto noto su X e qui scatta la figuraccia. L'utente in questione, a cui 'Davidone' avrebbe sottratto la foto, è identificato dal nickname Wazza. "Mi sa che abbiamo un problema. Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da c...o, ma la mia. Fedez è riuscito a farmi diventare simpatico a tutto il Twitter Calcio", afferma Wazza sbertucciando la clip della puntata di Muschio Selvaggio.

"Grazie, grazie a Fedez che non verifica le fonti e mi mette alla pubblica gogna", afferma poi in un video pubblicato sempre su X. Infine uno sfogo amaro: "Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C'è chi non regge il peso della pubblica gogna, ci siamo capiti. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa".