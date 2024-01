PiazzaPulita, Michele Serra stronca Elly Schlein: "Ognuno faccia il suo lavoro"

19 gennaio 2024 a

Si accendono i riflettori, siamo nello studio - in verità piuttosto cupo, la penombra una scleta stilistica - di PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. La puntata in questione è quella di giovedì 18 gennaio. Al centro del dibattito la sentenza della Cassazione sul saluto romano, sentenza che ha definito il perimetro delle situazioni in cui può essere considerato un reato.

Dunque le schermaglie nel centrodestra in vista delle regionali ma anche delle prossime elezioni Europee. E sempre sul voto "continentale" si è ragionato sulla possibile candidatura di Giorgia Meloni ed Elly Schlein, il cui nome potrebbe essere speso come capolista per attrarre maggiori consensi.

Tra gli ospiti ecco Michele Serra, firma di Repubblica, da sempre e per sempre (molto) a sinistra. E Formigli chiede a "mister Amaca" un parere sulla possibile corsa della leader dem: "Secondo te Schlein si dovrebbe candidare alle prossime Europee?". Tranchant la risposta: "No". Dunque, Serra aggiunge: "Secondo me non dovrebbe candidarsi alle Europee perché sarebbe una candidatura di bandiera. E invece fare il parlamentare europeo è un lavoro. Credo che ognuno debba fare il lavoro per il quale è stato eletto. Schlein faccia il segretario di partito, che è un lavoro molto complicato, tra l'altro", conclude Michele Serra, bocciando l'ipotesi della segretaria e lasciando intendere, in una qualche misura, di non averne apprezzato l'operato da che è al vertice del Nazareno.

