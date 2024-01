Prodi a Piazzapulita, "Mi hanno fregato". E Bruno Vespa gli risponde

12 gennaio 2024 a

L’ex-presidente del Consiglio, Romano Prodi, è stato uno degli ospiti principali dell’ultima puntata di PiazzaPulita, talk di approfondimento politico di La7 e condotto da Corrado Formigli. Se oggi i protagonisti della scena politica italiana sono due donne, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed Elly Schlein, segretario del Pd, principale partito d’opposizione, vent’anni fa i due duellanti erano Silvio Berlusconi e, appunto, Romano Prodi.

Formigli fa amarcord con il Professore, ricordando il duello televisivo con il Cavaliere su Rai 1, moderato da Bruno Vespa. Formigli esordisce così: “A proposito di questo suo grande avversario che era Silvio Berlusconi, oggi Giorgia Meloni ha detto che lei affronterà Elly Schlein in duello televisivo. Io mi ricordo un duello suo con Berlusconi, nel 2006 se non sbaglio, in cui lui all'ultimo secondo utile il Cav disse ‘cancelleremo, aboliremo l'Ici’ e quasi quasi l'ha fregata. Lei non se l'aspettava?”.

Prodi, sorridendo, ricorda: “Eh si ha guadagnato 5 punti, non me l’aspettavo perché l'ordine del giorno era diverso, era stato stabilito, estraendo a sorte, che fossi io l'ultimo a rispondere. Fregato da Silvio? Beh, qualcuno m'ha fregato, qualcuno che ospitava il duello”. Formigli chiede: “Dopo glielo disse a Berlusconi?”. E Prodi ricorda: “No, ero troppo arrabbiato, c'è anche un'umanità”.

Di nuovo Formigli: “Se ne andò sbattendo la porta. Senta, ma, fa bene la Schlein a confrontarsi con Meloni? C’è chi dice che il premier scelga i suoi avversari”. Il Professore, stavolta, è favorevole alla cosa: “Secondo me fa bene il confronto, è democratico. Tutti dicevano che perdevo con Berlusconi, ma quel confronto, a parte quest'ultimo aspetto, non è andato male, è andato bene. Poi si dice ‘che vinca il migliore’ in questi casi”.

Chiamato in causa da Prodi (pur senza mai citarlo direttamente), Bruno Vespa ha deciso di replicare all'ex premier: "Ho da cinquant’anni stima e affetto per Romano Prodi. Perciò mi dispiace profondamente che contro ogni evidenza continui ad attribuirmi – come ha fatto ancora ieri sera da Formigli – una gravissima scorrettezza che non ho mai compiuto". "Prima dei 2 confronti con Berlusconi nella campagna elettorale del 2006, avvenne un sorteggio: Berlusconi avrebbe dovuto avere l’ultima parola nel confronto moderato da Clemente Mimun, Prodi in quello moderato da me – aggiunge -. Per una svista di Mimun, fu Prodi a concludere il primo confronto. Era perciò scontato che fosse Berlusconi a dover chiudere il mio e così avvenne. Esistono le registrazioni a dimostrare quanto sostengo. Non c’è dubbio che il Cavaliere se ne sia fortemente avvantaggiato con la promessa dell’abolizione dell’Ici. Ma io non ne ho alcuna responsabilità. Spero di aver fatto chiarezza una volta per sempre".