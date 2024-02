Ilaria Salis, Sansonetti: "Anche io un pugno o due a un nazista"

Tommaso Montesano 01 febbraio 2024 a

a

a

Diavolo di un Piero Sansonetti, mai come adesso sente nostalgia degli anni del “movimentismo”.

Ieri sull’Unità, giornale di cui è direttore dopo il ritorno in edicola del fu quotidiano del Pci, a proposito del “caso Salis” il giornalista - che grida l’innocenza della 39enne lombarda detenuta in Ungheria - ha detto la sua, nell’editoriale in cui denuncia le «torture nelle prigioni europee», a proposito dei capi di imputazione a carico di Salis.

Ilaria Salis, "una credibilità discutibile". Si mette male, l'Ungheria accusa: "Chi c'è dietro"

«È accusata di aver tirato un paio di cazzotti a un nazista che inneggiava alle SS e alla Gestapo (...). Anch’io, se incontro un nazista che inneggia alle SS gli tiro un pugno sul naso. Se ci riesco anche due».