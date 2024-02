Otto e mezzo, "lo stavi dicendo?". Bolloli-Gruber, la battuta sul sit in Schlein

08 febbraio 2024 a

Lilli Gruber ha dedicato gran parte della puntata di ieri sera di Otto e mezzo (La7) al sit-in organizzato dal Partito Democratico davanti alla sede della Rai di viale Mazzini contro la cosidetta "TeleMeloni", ovvero l'occupazione della tv di stato da parte del governo di centro destra. Tra gli ospiti anche Brunella Bolloli, giornalista di Libero, che mentre stava spiegando perché l'iniziativa di Elly Schlein era stata una pessima idea ha rischiato di andarci giù troppo pesantemente. "Sono d'accordo con Alessandro De Angelis che non siano queste le battaglie che in questo momento la segretaria del Pd deve fare con il favore delle tenebre, il sit in di quattro smand...". La collega si è interrotta immediatamente giustificandosi "non voglio dire cose negative".

"Basta con Tele-Meloni, servizio pubblico svilito". Schlein, la pagliacciata sotto la Rai

"Stavi per dire smandruppati", è corsa in suo soccorso Lilli Gruber. Bolloli ha sorriso per poi chiarire: "Stavo per dire che non mi è sembrata una grandissima manifestazione e soprattutto ha avuto un tempismo veramente quasi ridicolo". "In questi giorni in cui c'è grande enfasi sul Festival di Sanremo che fa ascolti e non è tacciabile di essere una creazione di TeleMeloni che senso ha andare in piazza?".