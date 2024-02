Otto e Mezzo, Paolo Mieli liquida De Angelis: "Carlo Marx? Mi alzo e me ne vado"

08 febbraio 2024 a

"Ma no! Mi alzo e me ne vado". Paolo Mieli ospite di Lilli Gruber nel suo programma su La7 è balzato dalla sedia su cui era seduto nello studio di Otto e mezzo. Aveva accanto Alessandro De Angelis che stava spiegando perché secondo lui non è una battaglia vincente per il Pd quella contro "TeleMeloni", ovvero l'occupazione della Rai da parte della destra. "Elly Schlein invece di fare sit-in clandestini dovrebbe fare pace con Carlo Marx", ha puntualizzato il vicedirettore di HuffPost scatenando la reazione di Paolo Mieli. Per lo storico il riferimento al filosofo del comunismo era veramente troppo: "Mi alzo e me ne vado", ha detto salvo poi lasciare il modo a De Angelis di spiegarsi.

"Voglio dire che Elly Schlein deve riscoprire il disagio reale della gente", ha continuato il vicedirettore di HuffPost chiarendo che "non può essere che gli agricoltori li incontri solo il 16 febbraio. Non può essere che non ti fai carico dei conflitti che ci sono nel Paese". "È là che passa la contesa con la Meloni, non con la denuncia perché ci sta qualche posto in più dei tuoi là dentro", ha concluso De Angelis. Mieli ha ascoltato, ma non si è convinto.

