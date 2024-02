Che tempo che fa, Concita De Gregorio affonda il Pd: "Bonificare se stesso"

12 febbraio 2024 a

"È sempre bello quando le persone, anche 200-300, escono per strada con i corpi piuttosto che le adunate su Internet. Però non c'era nessuno perché erano tutti a Sanremo": Concita De Gregorio lo ha detto a Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, riferendosi al sit-in organizzato dalla segretaria del Pd Elly Schlein davanti alla sede della Rai in viale Mazzini mercoledì scorso per protestare contro le dinamiche interne all'azienda pubblica, a partire dalla forte influenza politica.

"Il Pd fa bene a denunciare la lottizzazione, l'appropriazione dei partiti", ha spiegato la firma di Repubblica. Che però poi ha aggiunto: "Dovrebbe cominciare dal bonificare se stesso". E, rivolgendosi a Fazio, ha proseguito: "Come tu sai benissimo, avendo lavorato tutta la vita in Rai, non ci sono partiti che si sono chiamati fuori da questa pratica. Alla lottizzazione dei consiglieri, dei direttori di rete, di testata e di tg, la sinistra, il Pd, ha partecipato e partecipa. Quindi come al solito l'improbo compito di Elly Schlein è quello di cominciare a risanare dal di dentro il suo stesso partito e poi fare una riforma della Rai".

Durante il sit-in di mercoledì 7 febbraio, la leader dem aveva detto: "Siamo qui per l'indipendenza del servizio pubblico, per il diritto di tutti gli italiani ad avere una corretta informazione e per la tutela della libertà di stampa". E ancora: "Basta a questi attacchi del governo al giornalismo d'inchiesta" e "basta a questa 'TeleMeloni'".