Greta Thunberg arrestata in Olanda: invade l'autostrada, portata via di peso

Non ne sentivamo parlare da un po'. E meno male. Ma Greta Thunberg è tornata. L'attivista più famosa al mondo, paladina del clima un po' in declino, è riuscita a far parlare di nuovo di sé. Nessuna idea rivoluzionaria ovviamente, solo un po' di ostruzionismo e qualche fumogeno come sempre. La Thunberg, che stava partecipando a una manifestazione in Olanda, è stata fermata e portata via di peso dagli agenti.

Il motivo? Stava occupando una corsia dell'autostrada. La pratica, tanto odiosa quanto criticata qui in Italia, è arrivata fino ai Paesi Bassi. La 21enne svedese stava partecipando alla protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion lungo l'autostrada A12. Lei e molti altri manifestanti sono stati fermati dalle forze dell'ordine dell'ordine dell'Aja e condotti alla centrale di polizia. Dalla caserma, Greta Thunberg è stata raggiunta telefonicamente dall'agenzia di stampa olandese Anp. L'attivista ha parlato del problema legato ai combustibili fossili: "Sono decenni che è stato promesso di agire. Ciò non accade, vediamo se ora funzionerà".

L'azione organizzata da E.R. è stata indetta per protestare contro le politiche ambientali del governo dimissionario di Mark Rutte: si tratta della 37esima occupazione dell'autostrada A12. Intorno alle due di pomeriggio, gli agenti avevano avvertito che era arrivato il momento di sgomberare l'autostrada, pena il fermo. Dopo i 25 fermi disposti ad Amsterdam qualche giorno prima, un altro centinaio di manifestanti è stato portato via.

