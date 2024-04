Filippo Turetta "non esiste, ecco la prova": si scatena il delirio dei complottisti

30 aprile 2024 a

a

a

Che fine ha fatto Filippo Turetta? È quello che si chiedono decine di complottisti sui gruppi Telegram e Whatsapp dedicati alle teorie sui cosiddetti "poteri forti" che manipolano i media e l'informazione. Una delle ipotesi più accreditate fra questo manipolo di esaltati è che l'omicidio di Giulia Cecchettin per mano del fidanzato Filippo Turetta sia tutta una montatura.

Secondo la teoria, lanciata già poco dopo il delitto e che nel corso dei mesi ha preso sempre più piede, il fidanzato della giovane sarebbe stato creato con l'intelligenza artificiale, il padre di Giulia sarebbe un attore e, ovviamente, l'omicidio non sarebbe mai avvenuto. Le accuse non sono solo contro la famiglia Cecchettin, ma anche contro quella Turetta colpevole di aver prestato il fianco a una storia completamente inventata.

Video su questo argomento 8 marzo, Mattarella ricorda Giulia Cecchettin: "Serve un'azione culturale"

"Ma Filippo Turetta esiste davvero? E se esiste, come mai non se ne parla più?", scrivono sui social. E, secondo loro, ora che l'attenzione verso il giovane rinchiuso nel carcere di Verona si sta abbassando, "qualcuno sta iniziando a preoccuparsi di come uscirne. Per evitare guai si organizzerà un finto suicidio e tutti si dimenticheranno di questa storia". Questa, e tante altre follie complottiste, si trovano anche su X. Basta digitare l'hastag #Turettanonesiste.