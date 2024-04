Gianfranco Fini condannato, lo sfogo di Vittorio Feltri: "Capo della macchina del fango?"

30 aprile 2024 a

a

a

A distanza di sette anni dai fatti, arriva la condanna per Gianfranco Fini per la vicenda della casa di Montecarlo. In primo grado, per l'operazione immobiliare dai contorni opachi, l'ex leader di Alleanza Nazionale prende 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Sempre nell'ambito del processo per l'appartamento al 14 di Boulevard Princesse Charlotte, condannata a 5 anni la compagna dell'ex presidente della Camera, Elisabetta Tulliani. Il verdetto è arrivato dopo una camera di consiglio durata circa due ore. Sei anni anche per Giancarlo Tulliani, 5 al padre Sergio e 8 a Rudolf Theodor Baetsen. I legali di Fini hanno già annunciato ricorso alla sentenza di primo grado

La lunga vicenda riempie anche il dibattito televisivo. Se ne parla anche a Prima di Domani, la striscia informativa quotidiana condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4. E ospite in collegamento ecco Vittorio Feltri, fondatore di Libero, il quale - ai tempi era direttore del Giornale - fu il primo a scrivere della vicenda. Feltri fu accusato, in buona sostanza, di essere un meccanismo della cosiddetta macchina del fango.

Casa di Montecarlo, Fini condannato a 2 anni e 8 mesi, 5 anni per Elisabetta Tulliani

Il direttore, ora, si prende la sua rivincita. "Insomma, il fatto che io avevo tirato fuori la storia della casa di Montecarlo suscitò un grande caos mediatico, tutti mi accusavano di essere il capo della macchina del fango. E invece il fatto che anche i tribunali abbiano riconosciuto la colpevolezza di Fini, dimostra che la realtà era differente", commenta sornione da Bianca Berlinguer.