Casa di Montecarlo, Gianfranco Fini condannato a due anni e otto mesi, Elisabetta Tulliani a 5 anni

I giudici della quarta sezione penale del tribunale di Roma dopo qualche ora di camera di consiglio per decidere sulla sentenza del processo sull’acquisto della casa di Montecarlo hanno condannato in primo grado l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini a due anni e otto mesi, Elisabetta Tulliani a 5 anni, suo fratello Giancarlo Tulliani a 6 anni di reclusione e il padre Sergio Tulliani a 5 anni di reclusione.

Nei mesi scorsi la Procura di Roma aveva sollecitato una condanna a otto anni di reclusione per Fini e nove anni per Elisabetta Tulliani. Dieci anni di reclusione erano stati chiesti invece per Giancarlo Tulliani, fratello della compagna di Fini, e cinque per il padre Sergio. Per tutti il pm contesta il reato di riciclaggio.

Al centro della vicenda giudiziaria c’è la vendita della casa di Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, di cui Fini era allora leader, che sarebbe stata acquistata, secondo l’accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore legata a Francesco Corallo, noto come il ’re delle slot machine'. Un’operazione effettuata nel 2008, per poco più di 300mila euro e che con la vendita dell’immobile nel 2015 fruttò un milione e 360mila dollari. La casa si trova in Boulevard Princesse Charlotte 14: per l’accusa Tulliani la comprò a un prezzo molto più basso del valore reale per poi rivenderla a oltre un milione di dollari.

Fini si è sempre dichiarato all’oscuro di tutto e ha sostenuto di aver scoperto solo nel 2010 che Tulliani ne era diventato proprietario.

Giancarlo Tulliani, è latitante e Dubai.