Piero Fassino, Pistocchi ferocissimo: "La foto dell'anno". Juve, l'ira dei tifosi

Il caso-Piero Fassino si fa sempre più intricato. Fra accuse e smentite, sembrerebbero esserci addirittura 6 testimoni del Duty Free dell’aeroporto di Fiumicino che avrebbero visto l'ex sindaco di Torino mettere nella tasca un profumo. La procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine e sono stati depositati già il video del taccheggio e le testimonianze di chi ha assistito alla scena. Il deputato dem rischia molto, tanto che a breve potrebbe finire nel registro degli indagati.

Lui continua a difendersi sostenendo di aver appoggiato l'articolo in tasca per tenersi libere le mani in attesa di pagarlo in casa, ma le immagini sembrano smentirlo. Un gesto brutto, quello del furto, aggravato dalla recidiva nel caso di Fassino. Qualcuno sembra però essersi dato una spiegazione riguardo il comportamento del deputato del Pd.

"Assunzione di sommarie informazioni": il caso Fassino si ingrossa, il retroscena

Su X, l'ex giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi ha postato una foto in cui Fassino tiene fra le mani la maglia della Juventus e posa accanto a Gigi Buffon e Antonio Conte. Un post goliardico che richiama le condanne della Juventus negli anni 2000 e che associa i furti di Fassino a quelli della squadra bianconera. "La foto dell'anno" cita il post di Pistocchi, che correda il tutto con un emoji che ride di gusto.