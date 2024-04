Piero Fassino, bomba di Striscia la Notizia: "C'è chi dice che il profumo al Duty free..."

30 aprile 2024 a

Contro Piero Fassino ora si scatena anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, che nella puntata in onda lunedì 29 aprile dedica un servizio al vetriolo alla vicenda del presunto taccheggio al Duty free dell'aeroporto di Fiumicino.

"Fassino che magra figura: rubare un profumo quando si è pagati profumatamente! Ma ecco in esclusiva il video in cui Fassino viene beccato in fragranza di reato", picchia durissimo l'audio del servizio, una "edizione specialissima" di Spetteguless, una delle più celebri rubriche di Striscia.

E ancora: "Il deputato del Pd ha poi precisato, il profumo? Volevo comprarlo per mia moglie. Ma qualche malfidente mette in dubbio la versione di Fassino, chi sarà mai? Gad Lerner? Matteo Renzi?". Ma non è finita: "Il malizioso delatore - rimarca il servizio - fa notare che in aeroporto i regali solitamente si comprano il Duty free prima del viaggio di ritorno e non all'andata. Che il profumo per donna fosse in realtà destinato a qualcun'altra che lo attendeva a Strasburgo? E sempre questo ingegnoso malpensante si domanda, ma non è che Piero Fassino si è improvvisato taccheggiatore per sfuggire ai controlli della carta di credito da parte della moglie?", aggiungono a Striscia con velenosissima ironia.

"Scivolata nella giacca": la testimonianza e il dettaglio nel video, guai per Fassino

"Siamo nel campo delle più fantasiose supposizioni, sia chiaro, ma di certo per qualcuno la ricostruzione di Fassino è un po’, come dire, ballerina", conclude il servizio.

Striscia la Notizia contro Piero Fassino: qui il servizio