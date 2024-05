Luciano Violante, la confessione sulla madre: "Il suo abbandono fu un trauma"

08 maggio 2024 a

a

a

"Mi ha dato la vita, mi ha salvato e, anche se il suo abbandono è stato un trauma, dopo è tornata a cercarmi e siamo riusciti a riannodarci": Luciano Violante, ex presidente della Camera, lo ha detto a proposito della madre, di cui parla nel suo ultimo libro, "Ma io ti ho sempre salvato". La donna, come lui stesso ha raccontato, è andata via di casa quando Violante aveva 11 anni per via dei dissidi col padre, traumatizzato dalla guerra. Poi il ritorno quando lui fu eletto alla Camera: la madre tornò e gli raccontò la loro storia.

Intervistato da La Stampa, Violante ha confessato: "Ho più di ottant’anni: è arrivato il momento di dirle che le sono grato, che ho capito, e di restituirle qualcosa". La madre lo partorì il 25 settembre del 1941 a Dire Daua, Etiopia, in un campo di concentramento senz’acqua. Lì le altre donne presenti l'aiutarono a crescere il piccolo, dando vita alla cosiddetta "genitorialità sociale". A tal proposito l'ex presidente della Camera ha spiegato che oggi invece le famiglie "sono isolate perché sono sole. È venuta meno la comunità e le istituzioni che prima avevano una vocazione comunitaria, la chiesa e i partiti, l’hanno persa".

Il saggio di Luciano Violante? Evitiamo di guardare in faccia la morte, ma rende la vita più vera

Da ex magistrato, infine, ha parlato dell'ipotesi di test psicologici per i giudici: "Il test psicologico, così come la separazione delle carriere, mira a ristabilire un equilibrio di potere con la politica, perché la magistratura ha preso troppo potere, cosa vera, e anche anomala. Io direi: facciamo un concorso più semplice, valutiamo il candidato dopo due anni di esercizio della professione, perché le complessità davanti alle quali si può trovare un magistrato sono imprevedibili e la valutazione giudiziaria è complicatissima".