Giovanni Toti, Flavio Briatore contro i giudici: "Perché lo stanno massacrando"

"In Italia si massacra chi ha successo". Flavio Briatore commenta così l'arresto del suo amico Giovanni Toti. L'imprenditore usa parole di stima per descrivere il presidente della Regione Liguria ai domiciliari. "Conosco Giovanni, è un mio amico da circa vent'anni: è un galantuomo. Un governatore che ha lavorato molto bene in Liguria, ha creato opportunità di lavoro". Ecco sta qui il nocciolo della questione secondo Briatore, imprenditore di successo che la giustizia e la malagiustizia le ha conosciute bene. "Credo che si tratti di un arresto elettorale. Il Gip da cinque mesi ha in mano questa pratica. Perché proprio oggi alla vigilia delle elezioni europee?", va al sodo Briatore aggiungendo un "non so come ne uscirà". Poi spiega: "Se un politico fa quello di mestiere, se viene massacrato dalla giustizia può non riprendersi più. Anche se viene poi assolto come il più delle volte capita, ha la vita e la carriera rovinate per sempre", spiega in un'intervista a Il Giornale.

Briatore racconta la sua esperienza da imprenditore. "Io sono stato messo molto in difficoltà dalla persecuzione giudiziaria che mi ha travolto. Vede, quando vieni attaccato, rinviato a giudizio, condannato, tutte le banche ti chiamano e ti chiedono di togliere i soldi in 48 ore. Capisce cosa significa per uno che fa impresa e vive di impresa? Se non sei forte ti rovinano". "Non so sinceramente come Giovanni possa riprendersi da un colpo del genere", aggiunge l'imprenditore. "Mi auguro possa essere forte e soprattutto che questa brutta vicenda si risolva in fretta e lui possa tornare a svolgere il suo lavoro da Governatore".

Parlando con il Giornale, Briatore riflette sul fatto che "l'Italia è un paese strano". "Quando hai successo", puntualizza, "si pensa sempre che lo hai ottenuto rubando. Non si riesce ancora a comprendere che dietro il successo c'è lavoro e rischio. Se riesci bene in ciò che fai ti massacrano, vogliono vederti finito. Non gli importa se crei posti di lavoro. L'importante è farti fallire o farti perseguire da qualche magistrato". È il caso dell'amico Toti. "Giovanni ha lavorato giorno e notte in Regione", ci tiene a sottolineare Briatore. "La Liguria era quasi abbandonata prima di lui, ora è una straordinaria ed efficiente realtà che è sotto gli occhi di tutti. Non dimentichiamo quanti posti di lavoro ha creato. Ma in Italia purtroppo è sempre così".