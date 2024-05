Giorgia Meloni, l'attacco di Salman Rushdie: "Infantile, cosa dico a questa signora"

09 maggio 2024 a

a

a

Salman Rushdie si iscrive al partito degli anti-Meloni e dal Salone del Libro difende Roberto Saviano che è sotto processo per aver insultato il premier: "Aschio mio personale, dico questo, i politici dovrebbero farsi la pelle un pò più dura, perché un politico al giorno d’oggi, oltre ad avere grande potere, ha anche molta autorità e quindi è normale che qualcuno fra la popolazione ne parli direttamente, magari male, magari usando una brutta parola come quella che ha usato Roberto", ha affermato lo scrittore oggi al Salone internazionale del Libro di Torino, rispondendo proprio ad una domanda sul contenzioso tra Giorgia Meloni e Roberto Saviano.

"Io a questa signora darei un consiglio - ha detto - quello di essere meno infantile e la inviterei a crescere". Domani lo scrittore sarà presente al Lingotto per presentare il suo libro "Coltello Meditazioni dopo un tentato assassinio" (Mondadori, 2024) dove fa rivivere per la prima volta gli eventi traumatici che l’hanno coinvolto nell’attentato del 12 agosto 2022. All’incontro parteciperà proprio Roberto Saviano. Ci sarà anche in quel caso un attacco velenoso contro il presidente del Consiglio? Staremo a vedere cosa accadrà. Ma di fatto dopo queste parole le premesse, purtroppo ci sono tutte.