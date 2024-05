Darren Thedieck, il milionario in pensione a 38 anni: come ci è riuscito

20 maggio 2024 a

In pensione a 38 anni. No, non è uno dei famosi casi di pre-pensionamento in salsa italiana. E neanche uno relativo a qualche strano escamotage. Si tratta di una storia che viene dagli Stati Uniti, dove il militare Darren Thedieck, attualmente 31enne, potrà dire basta al lavoro tra appena 7 anni. Il merito è della carriera immacolata nell'Air Force americana e degli investimenti che ha scelto di effettuare grazie alla sua laurea in finanza. La storia del militare è stata raccontata dalla Cnbc: arruolatosi all'età di 18 anni, ha conseguito la laurea con addosso la divisa.

"Prima volevo fare il dentista ma non ho mai davvero pensato di prendere sul serio quella strada. Volevo un lavoro che mi facesse vedere il mondo" ha raccontato ai media. Nonostante una famiglia non facoltosa alle spalle, è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi: un corso a Las Vegas, gli incarichi in Corea del Sud e Inghilterra e infine in Italia, nella base di Aviano, dove tutt'oggi è di stanza

Durante i primi anni di servizio, grazie ai suoi studi, ha elaborato un piano di risparmio e ha spostato il poco denaro che aveva in fondi di investimento che si sono rivelati particolarmente redditizi. Come riferisce il canale americano che ha rilanciato la sua storia, "i suoi investimenti attualmente ammontano a più di 500mila dollari, una cifra che l'uomo spera di portare a 1 milione di dollari nei prossimi 5 anni". A 38 anni avrà diritto al pensionamento anticipato dall'esercito che gli riconoscerà metà dell'attuale stipendio. Fra quello e i suoi investimenti, potrà godersi il meritato riposo dopo 20 anni al servizio del suo Paese.