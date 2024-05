Madonna di Trevignano, Antonio Caprarica sui miracoli: "Qualcosa di rivoluzionario"

Roberto Tortora 21 maggio 2024 a

Una nota recente del Vaticano ha applicato nuove restrizioni sulla valutazione di presunti eventi soprannaturali, come quello della veggente Gisella Cardia e della Madonna di Trevignano. In sostanza, soltanto il Papa potrà stabilire la peculiarità del “soprannaturale” riferita a fenomeni e apparizioni.

Di questo si discute a Zona Bianca, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Giuseppe Brindisi. In studio, tra gli ospiti, c’è David Murgia, giornalista di TV2000, che dà la sua analisi: “È stato fatto un passo enorme, perché risolve il problema dall’inizio, per cui solo il Papa potrà dire se è vera quella manifestazione o è falsa. Lo dirà anche il Vescovo. Secondo me, dal punto di vista numerico, non cambierà molto, nel senso che avremo ancora tante persone che affermeranno di vedere la Madonna. Perché, paradossalmente, il documento stringe la morsa sui falsi veggenti, ma dall'altra propone sei dichiarazioni diverse, diciamo che non c'è più il bianco e il nero, è falso o è vero, ma ci sono diverse tonalità di grigio. Si passa sempre a un piano diverso, non interessa più se il fenomeno è vero o falso, alla Chiesa interessa che in quel posto si vada per pregare”.

Interviene, allora, Antonio Caprarica, giornalista e storico ex-corrispondente Rai dal Regno Unito, che parla di rivoluzione ecclesiastica: "Questo però è rivoluzionario, a me pare che la vera novità è questa: la Chiesa non fa più alcuna dichiarazione di soprannaturalità, dice che questo è un fenomeno che può servire, per chi vuole crederci e avere fede in Dio. Non è obbligatorio accettarlo, la fede non è più necessariamente legata alla credenza di questi fenomeni”.

Roberto Poletti, giornalista e conduttore televisivo, intanto, fa una domanda importante a Solange Marchignoli, avvocato di Gisella Cardia, per capire la credibilità delle persone coinvolte nel fenomeno delle apparizioni della Madonna: “Perché la presunta veggente di Trevignano, che diceva di ricevere i messaggi dalla Madonna, li faceva correggere a un personaggio come Padre Scozzaro?”. La risposta dell’avvocato: “Questi eventi che vengono contestati a padre Scozzaro non li conosceva nessuno. Noi quando parliamo con qualcuno non sappiamo se dietro quel qualcuno ci sono delle indagini, cosa fa a casa sua, è una relazione che ha visto coinvolte queste due persone con tre incontri in due anni”.

