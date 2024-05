Alessandra Ghisleri su Meloni: "Francesca, Alessandra... va dritta al cuore delle persone"

21 maggio 2024 a

"Io sono Giorgia": è il marchio di fabbrica del Presidente del Consiglio che tanto non va giù alla sinistra. La capacità del premier di entrare in empatia con le persone è forse la caratteristica che più detestano Pd e soci. Loro, algidi e lontani; lei, diretta e passionaria. Un modo di fare che è diventato la peculiarità più importante di Giorgia Meloni e che tanto la rende amata fra la gente. A porre l'accento su questa sua capacità di instaurare rapporti così forti e diretti con gli elettori è anche la sondaggista Alessandra Ghisleri.

Intervenuta a Tagadà da Tiziana Panella ha spiegato: "È una comunicazione molto piatta, nel senso che va diretta al cuore delle persone, va dritta alla gente e dice: 'io sono come te, io sono Giorgia, tu sei Paola, Francesca, Alessandra, potete comunicare con me in maniera diretta'. Questo è un ottimo modo per comunicare perché stringe un legame ancora più forte tra chi la stima, i suoi supporters e lei. Il tema vero è mantenere questo: è vero che basta dire 'sono Giorgia', però il problema è che poi da Giorgia, quando apri un varco, arrivano le richieste. A quel punto iniziano a esserci le domande che richiedono delle risposte".

Ecco quindi che la leader di Fratelli d'Italia dovrà essere brava a non disattendere le aspettative: "Queste elezioni sono importanti perché pongono delle domande e delle richieste, ma successivamente vorranno delle risposte. Il tema vero è che, in teoria, per altri tre anni e mezzo non si voterà più. Il discorso dev'essere che 'Giorgia' vale per sempre: dev'essere un canale aperto fra i cittadini, le loro richieste e il presidente del Consiglio"