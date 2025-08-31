Pilato-Tarantino, sei giorni da incubo: cosa è accaduto a Singapore

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino al centro della bufera. Le due nuotatrici azzurre sono state fermate a Singapore con l'accusa di furto. A ricostruire l'accaduto ci ha pensato Il Corriere della Sera che riporta: "È il giorno del rientro dalla vacanza a Bali, dieci giorni di relax dopo la conclusione dei Mondiali di nuoto. Il duty free è una tappa d’obbligo per ingannare l’attesa tra le corsie di profumi e creme. Scatta l’orario per l’imbarco, si dirigono al gate dove nel frattempo è arrivata Anita Bottazzo. È in questo preciso istante che vengono avvicinate per una ispezione dagli agenti di polizia. Sanno già cosa cercare, sono arrivati indirizzati dagli addetti alla videosorveglianza, hanno già visionato le immagini in questione".

Le immagini del circuito interno avevano infatti mostrato il gesto di Chiara Tarantino che aveva fatto scivolare furtivamente due boccette di oli essenziali nello zaino di Pilato". Tornando alla perquisizione, a Sofia Morini e Anita Bottazzo viene chiesto di aprire la borsa e il bagaglio a mano in pubblico davanti al gate. Poi gli agenti aprono successivamente lo zaino di Benedetta e trovano la refurtiva, le due boccette di oli essenziali profumati. Pilato e Tarantino vengono condotte nel commissariato, fatte spogliare per essere sottoposte a perquisizione, interrogate, per molte ore, non possono lasciare la stanza.