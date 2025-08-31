Jannik Sinner gela il cronista: "Vuoi parlare tu?"

Jannik Sinner non si lascia intimorire dalle domande. Nonostante non perda mai l'educazione e la gentilezza che lo contraddistinguono, il tennista risponde ai cronisti. Accade dopo lo scontro con Shapovalov agli Us Open. Il numero uno al mondo ha spiegato il motivo per cui le pressioni sono normali, ed è meglio averle che non averle, perché sono la conferma del proprio valore e della reputazione.

Una frase che non ha accontentato il giornalista: "Riesci a gestire tutto in modo tranquillo? La tua leggerezza continui ad averla? Sogni magari qualche sconfitta?". Tra una domanda e l'altra Jannik ha provato a inserirsi per rispondere, ma non c'è riuscito, fino a quando è arrivato l'ultimo quesito provocatorio sul "sogno di un ko". "Vuoi parlare tu? Non lo so…", ha commentato Sinner tra le risate sue e dei presenti.