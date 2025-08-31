Libero logo
Jannik Sinner gela il cronista: "Vuoi parlare tu?"

domenica 31 agosto 2025
Jannik Sinner gela il cronista: "Vuoi parlare tu?"

1' di lettura

Jannik Sinner non si lascia intimorire dalle domande. Nonostante non perda mai l'educazione e la gentilezza che lo contraddistinguono, il tennista risponde ai cronisti. Accade dopo lo scontro con Shapovalov agli Us Open. Il numero uno al mondo ha spiegato il motivo per cui le pressioni sono normali, ed è meglio averle che non averle, perché sono la conferma del proprio valore e della reputazione.

Una frase che non ha accontentato il giornalista: "Riesci a gestire tutto in modo tranquillo? La tua leggerezza continui ad averla? Sogni magari qualche sconfitta?". Tra una domanda e l'altra Jannik ha provato a inserirsi per rispondere, ma non c'è riuscito, fino a quando è arrivato l'ultimo quesito provocatorio sul "sogno di un ko". "Vuoi parlare tu? Non lo so…", ha commentato Sinner tra le risate sue e dei presenti. 

Jannik Sinner, numero uno al mondo, ha conquistato gli ottavi di finale degli US Open 2025 superando Denis Shapovalov in...

In ogni caso Jannik ha comunque risposto. "Va da sé con tutte le cose: come vivi, come ti alleni, come ti prepari per la partita, quanto sei serio, come vivi la vita fuori dal campo… tutte le cose messe insieme". Il duello tra Sinner e Shapovalov ha conquistato anche i telespettatori. I cinque minuti conclusivi della partita hanno raggiunto in media 1.114.115 spettatori, in totale 1.180.165 di persone, e registrato uno share dell'8,68%. Sono i cinque minuti più visti, da tutti i punti di vista, del match. 

Carlo Galati
