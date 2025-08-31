Fuori dal Coro, troupe aggredita: rintracciati un marocchino e un tunisino

Nuova aggressione ai danni della troupe di Fuori dal Coro. Questa volta la spiacevole vicenda è avvenuta al Quarticciolo a Roma venerdì scorso. Qui dei malviventi hanno bloccato una giornalista insieme ai colleghi della troupe di Mediaset, tentando di portarle via il cellulare. Sul posto è intervenuta la polizia che ha poi arrestato due persone e che continua a indagare sull'accaduto.
Da quanto ricostruito, la giornalista si trovava insieme ai colleghi in auto, in via Ostuni, dopo un servizio al Parco di Tor Tre Teste dove aveva fatto anche dei filmati con il cellulare. La vettura è stata seguita in auto e costretta a fermarsi, dal mezzo sono poi scesi quattro giovani: due hanno distratto i colleghi della donna, gli altri hanno cercato di strappare il cellulare dalle mani della cronista. Non essendoci riusciti, sono poi scappati. Sul posto sono arrivati i falchi e le volanti della polizia che sono riusciti a rintracciare due dei presunti responsabili: un marocchino di 23 anni e un tunisino di 24 anni arrestati. Proseguono gli accertamenti per risalire ai complici.
"Aggredita troupe di Fuori dal Coro al quarticciolo. Da quanto tempo denunciamo che quella è una zona fuori controllo? Da quanto raccontiamo che lì comandano gli immigrati spacciatori? Poi nei giorni scorsi un immigrato compra crack al Quarticciolo e va a stuprare donne nel vicino parco. Noi andiamo a raccontare la situazione e scopriamo che nonostante le denunce e le promesse non è cambiato nulla. Al Quarticciolo comandano sempre i delinquenti. Che aspetta il governo a fare qualcosa? Mobilitare l’esercito? Militarizzare la zona? Ministro Piantedosi faccia quello che serve ma lo faccia… intanto domenica 7 settembre vedrete le immagini", annuncia Mario Giordano sul suo profilo X.