Reazione a Catena, "Robin Williams è...": strafalcione senza precedenti

Una risposta scatena l'ilarità tra i telespettatori di Reazione a Catena. Nella puntata in onda domenica 31 agosto, una concorrente arriva a dire che Robin Williams è un cantante. Forse confondendosi con Robbie Williams. Uno scivolone che ha costretto il conduttore di Rai 1 a spiegare che Robin Williams è stato un attore e comico statunitense. Ed ecco che la gaffe ha subito fatto il giro del web. "Le ha dovuto spiegare chi è Robin Williams...", "No dico come fai a non sapere chi è Robin Williams boh", "Robin Williams un cantate okay fratm",

Ma non è la prima volta che Pino Insegno deve correggere i concorrenti. Era già successo alle Trerapiste. Virginia, dovendo individuare la parola da collegare alla sequenza "Chi-mangia-granturco-uova" ha detto: "Gallo".

Una risposta che aveva spiazzato totalmente Pino Insegno, che si era rivolto alla concorrente con fare divertito: "Beh, il gallo che fa le uova… Virginia!". Per poi scherzare con il trio di campionesse: "Se trovate un gallo che fa le uova, io una telefonatina ad Alberto Angela la farei". Insomma, anche a Reazione a Catena se ne sentono delle belle.