Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Reazione a Catena, "Robin Williams è...": strafalcione senza precedenti

domenica 31 agosto 2025
Reazione a Catena, "Robin Williams è...": strafalcione senza precedenti

1' di lettura

Una risposta scatena l'ilarità tra i telespettatori di Reazione a Catena. Nella puntata in onda domenica 31 agosto, una concorrente arriva a dire che Robin Williams è un cantante. Forse confondendosi con Robbie Williams. Uno scivolone che ha costretto il conduttore di Rai 1 a spiegare che Robin Williams è stato un attore e comico statunitense.  Ed ecco che la gaffe ha subito fatto il giro del web. "Le ha dovuto spiegare chi è Robin Williams...", "No dico come fai a non sapere chi è Robin Williams boh", "Robin Williams un cantate okay fratm", 

Ma non è la prima volta che Pino Insegno deve correggere i concorrenti. Era già successo alle Trerapiste. Virginia, dovendo individuare la parola da collegare alla sequenza "Chi-mangia-granturco-uova" ha detto: "Gallo".

Una risposta che aveva spiazzato totalmente Pino Insegno, che si era rivolto alla concorrente con fare divertito: "Beh, il gallo che fa le uova… Virginia!". Per poi scherzare con il trio di campionesse: "Se trovate un gallo che fa le uova, io una telefonatina ad Alberto Angela la farei". Insomma, anche a Reazione a Catena se ne sentono delle belle.

Da Pino Insegno Reazione a Catena, Ferri Vecchi travolti dopo la puntata: "Infelice"

è rivolta Reazione a Catena, è rivolta: "Presa per i fondelli", cosa accade all'ultimo minuto

Gaffissima Reazione a catena, "Mogol": la figuraccia storica delle Bollicine

tagreazione a catena

Da Pino Insegno Reazione a Catena, Ferri Vecchi travolti dopo la puntata: "Infelice"

è rivolta Reazione a Catena, è rivolta: "Presa per i fondelli", cosa accade all'ultimo minuto

Gaffissima Reazione a catena, "Mogol": la figuraccia storica delle Bollicine

ti potrebbero interessare

1108x714

Reazione a Catena, Ferri Vecchi travolti dopo la puntata: "Infelice"

1230x653

Reazione a Catena, è rivolta: "Presa per i fondelli", cosa accade all'ultimo minuto

1412x725

Reazione a catena, "Mogol": la figuraccia storica delle Bollicine

1636x872

Reazione a Catena, "però diciamolo": l'ultima parola scatena il caos