DiMartedì, Storace contro Suor Paola: "Ci mancava la compagna monaca", bagarre in studio

Si infiamma il dibattito a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7. La puntata è quella di martedì 21 maggio, si parla di politica, di Giorgia Meloni e del governo. Ospite in studio ecco Suor Paola, che si confronta con Francesco Storace, Achille Totaro ed Elisabetta Piccolotti.

La monaca si mostra scettica sul modo in cui il premier si pone e passa all'attacco: "Non esiste la storia che tu chiami e tu rispondi... è troppo semplice. Una volta dicevamo Dio lo vuole. Ma che Dio lo vuole? Dio non ti parla direttamente, così come la storia", attacca. A risponderle è Totaro: "Lo dicevano nella Chiesa, ma prima stavamo parlando di politica". "Bisogna interrogarsi sulla realtà", replica la suora.

A quel punto entra in gioco Storace, che contrattacca: "Ci mancava la campagna monaca oggi... ci mancava". "Non sono compagna, cerco di riflettere", replica Suor Paola. Quindi Floris chiama in causa lady Fratoianni, la Piccolotti: "Perché compagna monaca?". E la Piccolotti: "Io penso che storace debba chiedere scusa, perché ha mancato di rispetto. Non può dire compagna monaca". "Voi dovete chiedere scusa", replica Storace. "Io sono una persona educata e qui c'è una persona religiosa che per nessun motivo deve essere sfottuta con l'epiteto di compagna monaca", ribatte Piccolotti in uno studio sempre più acceso.

