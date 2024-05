DiMartedì, Cerno: "Il partito di Meloni il più grande rimasto, lo auguro a Santoro"

15 maggio 2024 a

"Giorgia Meloni ha il partito forse più grande rimasto come struttura, anche pieno di giovani": Tommaso Cerno lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Poi ha lanciato una stoccata a Michele Santoro: "Non so se Santoro ne avrà mai uno uguale, glielo auguro. Per il momento è più personalistico lui di lei, a mio avviso".

Parlando, invece, della riforma del premierato tanto attaccata dalla sinistra, il direttore del Tempo ha spiegato: "In Italia - lasciamo perdere la sacralità della prima Repubblica - fino a che governava chi vinceva erano tutti favorevoli a una indicazione maggiore da parte dei cittadini. Il problema è che il Pd a un certo punto ha governato quando perdeva. Quindi tu adesso hai una sinistra che dice: 'Ma se io governo quando perdo ma perché devo fare in modo che governa chi vince?'. Questo è il punto. Se tu torni indietro da questo punto, ti rendi conto che il Pd ha presentato riforme presidenzialiste fino alla scorsa legislatura e che, anche se il premierato è una legge perfettibile e completamente modificabile, il tema che i cittadini sono stufi che governa Conte se hanno votato per un altro sicuramente esiste".

Qui la puntata di DiMartedì del 14 maggio