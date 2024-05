Nozze sul lago di Como, la festa finisce malissimo: "Come ha umiliato la sposa"

24 maggio 2024 a

Una festa di matrimonio da favola finita nel peggiore dei modi, a insulti, perlomeno sui social. Su TikTok è diventato virale il video delle nozze tra due neo-sposini americani, Cole Hennessey e Kristal Kim. Dal Texas i due giovani hanno deciso di convolare in Italia, nella suggestiva location del lago di Como, assai gettonata dagli stranieri più romantici (e danarosi).

Nel filmato Cole e Kristal, innamorati e forse un po' su di giri, nella bucolica cornice della lussuosa Villa Regina Teodolinda, si concedono il classico brindisi propiziatorio nel bel mezzo del banchetto. La sorella dello sposo, telefonino in mano, riprende tutto non sapendo che questo, oltre a rendere popolarissima sui social la coppia, esporrà il fratello alla classica, violentissima "shitstorm" (tradotto dal gergo dei social media, una tempesta di critiche. Più prosaicamente un uragano di m***da...).

Subito dopo il taglio della torta, il simpatico Cole si appresa ad aprire lo champagne per annaffiare la sposa. Letteralmente, perché il biondo texano riversa fiumi di bollicine sulla povera Kristal. Più che uno spreco (d'altronde, secondo il Daily Mail, i due sposini non dovrebbero avere problemi al riguardo dal momento un soggiorno di questo tipo sul lago potrebbe costare qualcosa tra i 172mila e i 227mila euro), molti dei 300mila utenti che hanno visualizzato il video se la prendono con un gesto giudicato irriguardoso, smargiasso, addirittura "umiliante". E, qualcuno in Italia avrebbe aggiunto, forse pure un po' patriarcale.

Per la cronaca, il signore e signora Hennessey sembrano spassarsela e ridersela di gusto, con la sposa niente affatto offesa nonostante il vestito da una mille e una notte zuppo d'alcol e molto probabilmente rovinato per sempre. "Poco elegante, io mi sarei arrabbiata", ha commentato una ragazza. "Anche meno", le ha fatto eco un altra, con una commentatrice che riconosce a Kristal grande sangue freddo: "Io non so se ci sarei riuscita". Nel dubbio, tra qualche anno, Cole e Kristal potranno riguardare il video e riderne ancora. Sempre che i social non li abbiano fatti divorziare, nel frattempo.