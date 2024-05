David Parenzo, altro show su Meloni: "Falle presente che la sedia è sempre qui"

28 maggio 2024 a

a

a

"Noi cerchiamo di intercettarla": l'inviata de L'Aria che tira su La7, Ludovica Ciriello, lo ha detto al conduttore David Parenzo, riferendosi alla premier Giorgia Meloni, oggi in visita a Caivano per l'inaugurazione di un nuovo centro sportivo. "Tu magari Ludovica - le ha detto Parenzo - falle presente che noi qui abbiamo sempre, se vuole, la sua sedia. Quando vuole, noi siamo qui pronti per intervistarla dalla mattina alla sera". E, mentre lo diceva, indicava la sedia bianca con su scritto il nome della presidente del Consiglio. Sedia tirata fuori già ieri, nella scenetta messa su per rispondere al videomessaggio elettorale della Meloni.

Nel video in questione, la premier ha scherzato sulla sua assenza dai palinsesti di La7. E diversi giornalisti della rete hanno deciso di rispondere. Parenzo lo ha fatto con la sedia, invitando ufficialmente la Meloni in trasmissione. Nella puntata andata in onda oggi, poi, rivolgendosi al senatore Maurizio Gasparri, anche lui ospite del talk, Parenzo ha detto: "C'è la sedia di Giorgia, visto Gasparri? L'abbiamo messa qui, non si sa mai abbia voglia di venire".

Qui lo show di Parenzo con la sedia a L'Aria che tira

A un certo punto il conduttore ha preso la sedia e l'ha portata al centro dello studio: "So che gli autori non vogliono ma la metto al centro della scena". "Fa l'attrezzista, finalmente un lavoro adeguato", ha commentato ironicamente Gasparri. "Per lei? Dice per lei?", gli ha chiesto Parenzo. "No, per lei", "Ah, scusi senatore". Infine Parenzo ha chiosato: "La lascio qui la sedia per il confronto di Giorgia Meloni". "Anche un po' di cabaret facciamo", ha commentato la giornalista Laura Tecce.