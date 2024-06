Massimo Giannini, profezia funerea su Renzi e Calenda: "Che fine hanno fatto tutti..."

Andrea Carrabino 12 giugno 2024 a

Oltre al M5s guidato da Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Carlo Calenda sono i grandi sconfitti di queste ultime elezioni europee. Gli ex esponenti del cosiddetto Terzo Polo, alias i "centrini", non hanno scaldato a sufficienza il cuore degli elettori. Sia Stati Uniti d'Europa sia Azione non hanno infatti superato la fatidica soglia di sbarramento per accedere all'Europarlamento, fissata al 4%. Entrambi i leader politici hanno ammesso la sconfitta, sottolineando tutta la loro delusione per il traguardo mancato.

A Otto e mezzo, il talk show politico di La7 condotto da Lilli Gruber, si è parlato anche del fu Terzo Polo. In particolare, Massimo Giannini, ex direttore della Stampa, ha equiparato la vicenda di Renzi e Calenda a quella della vecchia Democrazia cristiana. "Tutti quelli che negli anni hanno provato a ricostruire il centro, Martinazzoli, Gerardo Bianco, Casini, Mastella, Renzi e Calenda adesso, ecco qua che fine hanno fatto", ha commentato l'editorialista di Repubblica.

"Io penso che sia un'ottima cosa il fatto che il Paese torni bipolare - ha confessato Giannini - In questo senso il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein semplifica di molto le cose. A condizione però che gli altri accedano a logiche di coalizione perché, come i fatti dimostrano, i cittadini non apprezzano la polarizzazione. La leader di Fratelli d'Italia ora è la federatrice della coalizione di centrodestra, spero e penso - ha poi aggiunto - che chi accetta di federarsi le riconosca questo ruolo".