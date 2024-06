Roberto Salis, Giorgia Meloni e il "nano mammolo": il video che fa discutere

12 giugno 2024 a

a

a

"Ilaria è lì innocente, non ha assolutamente commesso i fatti di cui è imputata come è stato dimostrato dai processi che sono in corso": Roberto Salis, papà dell'attivista ai domiciliari in Ungheria, ora eletta al Parlamento Ue con Avs, lo ha detto in un'intervista al Tg3 a proposito della figlia durante la nottata elettorale post europee. L'accusa nei confronti della 39enne è di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra ungheresi durante una manifestazione a Budapest l'anno scorso.

"Adesso - ha proseguito il signor Salis - è il momento di vedere le istituzioni italiane che fanno quello che dovrebbero fare per difendere un cittadino. Se ci fosse la Thatcher (ex premier inglese) in questo momento al governo sicuramente risolverebbe la situazione nel giro di tre ore, se al posto della Thatcher c'è il nano mammolo questa roba probabilmente andrà avanti in eterno, per cui bisogna capire se nelle istituzioni italiane c'è una persona come la Thatcher o come il nano mammolo". Parole che hanno fatto storcere il naso a molti perché pare proprio che il riferimento sia alla premier Giorgia Meloni. Anche se sui social c'è chi si ostina a difendere Salis, sostenendo che la sua fosse solo un'impostazione retorica per avere delle risposte e senza offendere nessuno.

"Ilaria Salis? L'unica ragione per cui attira attenzione": Claudio Cerasa smaschera la sinistra | Video