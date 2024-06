Sorelle spaiate, Lucia Esposito e un legame che sfida la morte

17 giugno 2024 a

Preparatevi. Vi serviranno the e caffè, camomilla e tranquillanti, perché andrete avanti, avanti e ancora avanti. Fino all’ultima riga. Preparatevi. Per superare la fine del romanzo che Lucia Esposito ha scritto dopo quasi trent’anni di attesa. Preparatevi. Alle vite parallele, ai diari incrociati, ai destini intrecciati, alle lettere mai spedite delle Sorelle spaiate. Preparatevi. A una storia vera.