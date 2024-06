In Onda, la provocazione di Augias: "Schlein? Ha imparato a parlare"

17 giugno 2024 a

"Vorrei fare un'osservazione su Schlein, l'ho sentita ieri sera a Bologna, ero in piazza. Ha imparato a parlare": Corrado Augias, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, lo ha detto a proposito della segretaria del Pd. Ma il conduttore ha subito controbattuto: "Mi sembra, più che un'osservazione, una stilettata, sapeva parlare anche prima". "No, non è vero. E comunque l'ho detto in maniera provocatoria", ha replicato il giornalista. Che poi ha aggiunto: "Prima aveva un eloquio involuto, complicato, frasi lunghe e piene di subordinate, invece ieri sera era tam tam tam. Poi ricentrava continuamente il discorso sui temi che sono quelli della sinistra, lavoro, scuola, sanità. Mi ha fatto un'ottima impressione".

A quel punto è intervenuta la Aprile, che invece ha fatto un'osservazione sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che due giorni fa ha chiuso con successo il vertice del G7 ospitato dall'Italia in Puglia: "Un altro dei temi su cui si è discusso molto questa settimana è l'identità di questa destra e il modo con cui Meloni parla ai suoi e mantiene la narrazione con cui ha vinto le varie elezioni fin qui". Augias, allora, l'ha interrotta facendo una precisazione sulla premier: "Ha vinto prima all'interno del suo partito e poi a livello nazionale".

