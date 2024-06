Nicola Fratoianni contro "Il Tempo": "Schifezza". Cerno replica: "La pluripregiudicata Salis..."

24 giugno 2024 a

“Il titolo del Tempo ‘Soumasalis’ contro Alleanza Verdi e Sinistra? Lo considero una schifezza": Nicola Fratoianni lo ha detto nello studio di In Onda su La7 riferendosi alla prima pagina del quotidiano di destra diretto da Tommaso Cerno. "E' una schifezza tipica di chi considera le lotte come una questione di ordine pubblico - ha continuato il leader di Sinistra Italiana -. Ho visto che sulle affermazioni di Ilaria Salis per il diritto alla casa ci sono state valanghe di dichiarazioni scandalizzate da parte della destra, quella stessa destra che ogni giorno ci offre condannati, arrestati, patteggiati: c’è una fila infinita, potrei fare un elenco che non finisce mai”.

Il titolo del Tempo voleva essere una bordata contro i due deputati di Avs, Angelo Bonelli e Fratoianni, che prima hanno candidato il sindacalista Aboubakar Soumahoro alle politiche del 2022 e poi l'attivista sotto accusa in Ungheria alle europee di quest’anno. In ogni caso, non è tardata ad arrivare la dura replica di Cerno, che nell'editoriale di oggi sul Tempo ha scritto: "Ecco che la doppia morale per cui ci sono i reati buoni (quelli che fanno loro) e i reati cattivi (quelli che fanno gli altri), fa sì che se un giornale semplicemente lo scrive, tutte le tiritere su libertà di pensiero, società democratica e via discorrendo vanno a farsi benedire e partono gli insulti e le censure".

Il direttore del Tempo ha poi aggiunto: "Sappiamo bene di avere toccato un nervo scoperto". E, rivolgendosi direttamente a Fratoianni: "Le dico pure che non ci facciamo intimidire dai politici che attaccano i giornali, e ancora che siamo convinti che la 'schifezza' – come lei ha definito la nostra copertina – per milioni di italiani sia vedere il proprio Paese rappresentato a Strasburgo da una signora pluripregiudicata che intasca dalle tasse dei cittadini 18 mila euro netti al mese e si vanta in giro di non pagare l’affitto della casa Aler che ha occupato".