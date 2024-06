Alemanno contro il Pd Romano: "Educazione fascista", "Ma non dire sciocchezze"

28 giugno 2024 a

Dal saluto fascista al saluto gladiatorio, in tv quando si parla di destra è sempre polemica feroce. A L'aria che tira, su La7, David Parenzo invita Gianni Alemanno, ex sindaco di destra e storico esponente di Msi prima e Alleanza nazionale poi, e Paolo Romano, giovane consigliere del Pd in Regione Lombardia. Il tema è la seconda parte della videoinchiesta di Fanpage sui giovani di Fratelli d'Italia che ha portato due attiviste a fare un passo indietro perché coinvolte negli insulti razzisti e antisemiti. E volano stracci.

"E' un gruppo specifico, isolato, non c'era nessun dirigente di Gioventù nazionale e non può essere preso questo esempio pessimo come esempio di tutta Gioventù nazionale. Non scherziamo", tuona Alemanno. "Capisco che lei voglia fare un comizio, Alemanno posso parlare che sta parlando da 10 minuti?", urla Romano in collegamento. "Quello che ha detto il signor Alemanno è falso. Nel video si vede che è un campeggio nazionale di Fratelli d'Italia...". "Ma dove si vede? Dove?". "Lei mi deve fare parlare, lei ha la stessa educazione dei fascisti, me ne accorgo". "Ma non dire sciocchezze!".

"In altre scene - insiste Romano - ci sono parlamentari di Fratelli d'Italia che fanno i saluti da camerati, smetterei di dire che è un problema di Gioventù nazionale".

