Ilaria Salis, Del Debbio contro la Malpezzi: "Ammettete l'evidenza"

Claudio Brigliadori 30 giugno 2024

Sbuffi, sbotti, ovazioni. A Dritto e rovescio su Rete 4 si parla di Ilaria Salis ed il clima non è esattamente dei più teneri, né per l’attivista antagonista e neo-europarlamentare di Avs né per la sinistra che la difende e minimizza sui suoi guai giudiziari.

Nelle ore precedenti l’uomo che l’ha candidata a Strasburgo, Nicola Fratoianni, ha di fatto chiesto di depenalizzare l’occupazione abusiva: «Non sia reato». Abbastanza surreale, visto che a rimetterci sono spesso i poveracci, come coloro che avevano diritto all’alloggio Aler in cui si è installata Ilaria (con le sue amiche).

Per la dem Simona Malpezzi, però, il problema è un altro: «Per le persone che si trovano in difficoltà c’era un fondo per aiutare queste famiglie, ma è stato abolito da questo governo. Hanno abolito tutte le norme che riguardano la tutela degli affitti. Condanno l’occupazione ma ritengo che se non prendiamo in considerazione la condizione dell’emergenza abitativa è un problema».

Paolo Del Debbio ascolta in silenzio, scuote il capo, si copre il volto. E replica alla sua ospite: «Tutto questo con la Salis non c’entra nulla perché non era in condizioni economiche tali da avere una casa popolare. Mamma mia: ci sono cose evidenti, riconoscete almeno quelle. La Salis non aveva bisogno di occupare una casa popolare». Il pubblico in studio applaude convinto.

E scatta l’ovazione anche dopo l’intemerata del senatore azzurro Maurizio Gasparri, che inizia ricordando: «La Salis è stata accusata di aver aggredito delle persone in Ungheria e il processo, se mai poi proseguirà, ci dirà se è vero o sbagliato quello che ci è stato detto. Ma io non approvo la sua condotta, è un esempio negativo. Ci vuole meno Salis in casa e più Salis in zucca, perché di questa gente ci siamo stufati».