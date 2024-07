Roberto Salis attacca Libero: "Vediamoci in tv, facciamola finita". Valanga di critiche

01 luglio 2024 a

"Vediamocela in tv tra di noi dove vuole e come vuole e facciamola finita". Roberto Salis sempre più in versione giustiziere-partigiano, in difesa della figlia Ilaria Salis. Ma forse l'ha presa anche sul personale. E su X, l'ex Twitter, partono nuovi insulti a Libero colpevole di riportare notizie su di lui e sulla neo-eletta eurodeputata di Alleanza Verdi e sinistra.

Un post su X di papà Salis, datato 30 giugno, recita testuale: "Angelucci invece di continuare a sguinzagliare i tuoi stipendiati Capezzone, Alessandro Sallusti, Senaldi e company, che rimediano solo querele, vediamocela in tv tra di noi dove vuole e come vuole e facciamola finita! Così fanno le persone coraggiose!". La sfida, direttamente all'editore di Libero e Giornale, raccoglie parecchi commenti.

Qualcuno scende sul piano dell'insulto più becero e delle nemmeno tanto velate minacce ("Trattasi di brutta razza formata da vigliacchi, codardi e conigli - scrive tal Angie -. Io sono al vostro fianco. Li faremo rientrare nelle fogne senza pietà") ma sono molti gli utenti che rispondo a tono al padre dell'eurodeputata.

"Il messaggio è che abbiamo (hanno) eletto una che ha bisogno di un tutore. Alle domande che le fanno guarda spaesata Fratoianni che è costretto a rispondere per lei. Dicono delle cose su di lei e risponde il padre a petto in fuori. Inquietante".

O ancora: "Non siamo all'Ok Corral. L'editore fa l'editore. Se lo fa Cairo i cui giornalisti l'hanno ospitata abbondantemente nei loro talk, in piena autonomia, lo fa anche Angelucci. Oppure lei pensa che i giornalisti a lei sgraditi sono meno autonomi degli altri?", "Non ha avuto abbastanza visibilità? L'Italia onesta rispetta le leggi e ne ha le scatole piene di lei e della delinquente di sua figlia", "Perché deve andare in tv? Non aveva affermato che si sarebbe ritirato dalle scene dopo la liberazione di quella dotata del suo stesso cognome? O era per il referendum? Non vorrei far confusione", "Quereli se ritiene di aver ragione... Ma in tv basta per favore, non avete nulla da dire o raccontare", "Avvincente di brutto se condito con la solita immancabile retorica ben nota. Io propongo un teleromanzo a puntate che narri realisticamente le gesta di una giovine scout dei centri sociali", "Certo che ce ne vuole di mancanza di decenza per querelare gli altri, con una figlia come la sua. Guardi, ci risparmi le sue comparsate in tv; ha già sistemato quell'invasata di Ilaria!".