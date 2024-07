Brasiliano, la truffa del bonus Cultura: "Come convertire i 500 euro in contanti"

22 luglio 2024 a

Si torna a parlare del Brasiliano, all'anagrafe Massimiliano Minnocci, ultra-palestrato ed ultrà della Roma, protagonista di diverse scorribande con pesanti conseguenze giudiziarie, oggi formalmente influencer. Già, perché ora il Brasiliano è famoso. Il tutto, in particolare, grazie a La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo in onda dal lunedì al venerdì su Radio 24.

Oggi Minocci su Instagram e TikTok conta centinaia di migliaia di seguaci. E ora, ecco che il Brasiliano ha deciso di proporre al popolo che lo segue in rete il suo nuovo business, se così vogliamo chiamarlo: ovvero come ottenere "cash" dal Bonus cultura dedicato ai 18enni. Si tratta di un buono pari a 500 euro spendibile in ogni tipo di attività culturale, dai libri alle mostre e fino ovviamente alle visite nei musei.

Bene, il Brasiliano che fa? Spiega la truffa del Bonus Cultura. In una serie di storie su Instagram suggerisce a chi è nato nel 2005, ovvero quelli che ora possono percepire i 500 euro, come trasformare in soldi contati il Bonus Cultura. Un video rimasto online per circa 24 ore e nel quale il Brasiliano proponeva un link. Questo link portava ad un numero WhatsApp di un tizio che si faceva chiamare "Agence bonus", ossia un broker specializzato nel convertire il bonus cultura in denaro. Il che, ovviamente, è un reato. Bastava contattare il peculiare agente e il sedicente broker spiegava come ottenere cash, denaro contante.