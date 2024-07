Elon Musk, "preparati a morire": il clamoroso post del magnate, "dovrebbero insegnarlo..."

24 luglio 2024 a

Un Elon Musk sempre più scatenato, sempre più al centro dell'attenzione. In brevissimo, alcuni degli ultimi atti rilevanti: la smentita circa il finanziamento mensile pari a 45 milioni di dollari alla campagna elettorale di Donald Trump. Dunque il durissimo sfogo contro l'ideologia woke e le cure ormonali per il cambio sesso, "hanno ucciso mio figlio, di fatto me lo hanno portato via", ha tuonato riferendosi alla difficile vicenda che ha riguardato uno dei suoi undici figli.

Poi, su X - il suo social, un tempo Twitter - è un cannoneggiamento continuo contro i democratici, contro Joe Biden e Kamala Harris: nel mirino del magnate le élite, quelle stesse élite che a suo giudizio hanno calpestato, deturpato e di fatto smontato la democrazia americana.

Ma non solo sfoghi e politica. Già, sui profili social di Elon Musk c'è di tutto, i post si inseguono a getto continuo, senza soluzione di contuinità. Giudizi tranchant, video surreali (per esempio quelli generati dall'intelligenza artificiale), notizie relative all'universo social e mediatico. Ma anche peculiari consigli per il mondo degli affari...

Infatti, ha colpito molto i seguaci di Elon Musk uno dei suoi ultimi, e spiazzanti, post su X, quello che potete vedere in calce. Il magnate rilancia una slide di una presentazione sul "networking", ossia sulla capacità di fare rete. Nella slide di vede Inigo Montoya - uno dei protagonisti del libro fantasy La principessa sposa di William Goldman, nel suo adattamento cinematografico - il quale afferma: "Ciao, il mio nome è Inigo Montoya. Tu hai ucciso mio padre. Preparati a morire". E nella slide si parla della "guida di Inigo a un networking di successo". Le ragioni di tale successo sono quattro: "Un saluto gentile, la presentazione con il nome, connessioni rilevanti con l'interlocutore, gestione delle aspettative", e le aspettative sono... mortali. Musk, a corredo della slide e di suo pugno, aggiunge: "Dovrebbero effettivamente insegnarlo nelle scuole di business". Puro Elon Musk.