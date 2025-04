Musk, lascia il Doge: "Finito", ecco perché

"Il mio lavoro al Doge è quasi finito. Continuerò a lavorare con il team per il resto del mandato di Trump per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più, ma a partire da maggio dedicherò molto più tempo a Tesla": Elon Musk lo ha detto durante una teleconferenza, confermando di fatto la fine della sua collaborazione col Dipartimento per l’efficienza Usa (l'ufficio che ha il compito di tagliare la spesa federale) che era stato chiamato a guidare.

Dietro questa scelta ci sarebbe la performance non positiva della sua azienda di auto elettriche. Gli utili, infatti, sono calati: il primo trimestre dell'anno ha registrato un -71% per via del crollo delle vendite, dovuto probabilmente alla mancanza di novità. A questo, inoltre, bisogna aggiungere il boicottaggio di Tesla in molti Paesi europei dopo la discesa in campo del patron di SpaceX accanto al presidente americano Donald Trump. Alla fine, dunque, l’utile netto di Tesla è crollato da 1,39 miliardi a 409 milioni di dollari, ben al di sotto delle stime degli analisti, portando il fatturato di Tesla da 21,3 miliardi a 19,3 miliardi di dollari nel periodo tra gennaio e marzo.