In Onda, Cerasa contro Telese: "Possiamo chiamarli terroristi?"

01 agosto 2024 a

a

a

La corsa alla Casa Bianca è sempre più un duello senza esclusione di colpi. A In Onda, talk di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, si dà conto delle ultime dichiarazioni di Donald Trump alla National Association of Black Journalism, in cui il tycoon ha detto: “Per molti anni ho creduto che Kamala Harris fosse indiana, perché parlava solo delle sue origini indiane, ad un certo punto è diventata nera”. Frasi cui ha risposto in maniera indignata subito la portavoce della Casa Bianca. La Aprile chiede a Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, se questo ha un impatto sulla campagna elettorale della Harris.