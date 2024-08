Bisogna difendere Musk per difendere la libertà di tutti

10 agosto 2024 a

Elon Musk La regola numero uno dei liberali, dei libertari, dei conservatori innamorati della libertà, dei politicamente scorretti, di noi cani sciolti, è sempre la stessa: se qualcuno fa impazzire di rabbia la sinistra di tutto il mondo, allora vuol dire che deve esserci in lui qualcosa di davvero buono e interessante. “Lui”, in questo caso, è Elon Musk, oggetto negli ultimi giorni di anatemi e scomuniche francamente fuori misura: la sinistra britannica, anziché interrogarsi sul fallimento del multiculturalismo, ha tentato di fare di Musk una specie di caprone espiatorio del caos che in Gran Bretagna sta affossando il governo laburista. (...)