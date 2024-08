Nunzia De Girolamo, duro sfogo: "Manine femminili hanno deciso la mia sorte"

24 agosto 2024 a

"La vita ti cade addosso. È stata la politica a lasciare me. Ero a letto con febbre alta e manine soprattutto femminili hanno deciso la mia sorte": Nunzia De Girolamo lo ha detto a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio, che andrà in onda in prima serata martedì 27 agosto su Rai 2. La conduttrice ha detto che non avrebbe mai lasciato la politica. Ma è stata tradita "in una notte elettorale dei lunghi coltelli". Il riferimento è a quando fu spostata dal suo collegio in Campania al Nord Italia, dove non riuscì a farsi eleggere.

"Oggi ho cambiato mestiere - ha poi aggiunto la De Girolamo -. Faccio tv, ma sono sempre aperta alle novità. Chissà che succederà in futuro. Il mio sogno? Far felice Gea e sposare in chiesa mio marito Francesco Boccia. Non è detto che non lo faremo presto". Infine, sulla premier Giorgia Meloni: "Pubblicai sui social un post dopo averla vista per un caffè. Si scatenarono gli odiatori, ma se tornassi indietro lo rifarei. L’amicizia, quando è sincera, va onorata senza imbarazzo". La sua trasmissione, Avanti popolo, in onda su Rai 3, è stata chiusa in anticipo a causa dei bassi ascolti a gennaio.