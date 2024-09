Sangiuliano, Alessandra Mussolini sbrocca: "Voi uomini siete pericolosi, un problema inquietante"

09 settembre 2024 a

Alla conduzione de L'aria che tira - oggi, lunedì 9 settembre - torna David Parenzo. Rieccolo su La7. E rieccolo subito scatenato contro il governo: si parla (ancora!) di allarme-fascismo. Ma si parla soprattutto del pruriginoso caso Gennaro Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia, l'epopea di fine estate terminata con le dimissioni del ministro della Cultura e che però potrebbe riservare ulteriori sviluppi. Già, lady Pompei continua, tra le righe, a minacciare: pochi minuti fa ha postato una foto di una sorta di pupazzo con delle cuffie. Il messaggio sarebbe chiaro: sostiene di avere chissà quali audio in mano.

Tant'è, tra gli ospiti de L'aria che tira ecco Alessandra Mussolini, ex europarlamentare di Forza Italia, la quale viene chiamata a commentare tutto l'intrigo. E la "Duciona" che fa? Presto detto: punta il dito contro il genere maschile. "Il caso è questo, il grande problema inquietante ce lo avete voi uomini. Siete molto strani, proprio pericolosi. Voi vi dovete calmare. Ecco, pensa, ha fatto tutto Sangiuliano. Lui ha inserito lei!", tuona la Mussolini.

E ancora: "Le avevano detto che aveva le competenze... quanti uomini imbecilli arrivano in posti altissimi? Lei non lo ha avuto. E la cosa più grave che ha fatto Sangiuliano è stata quella di andare in televisione a dire che ha avuto una storia intima. È lui che ha inserito un contesto completamente fuoriluogo. Si è dimesso? Ha fatto bene. Hanno fatto bene a farlo dimettere, o si è dimesso lui. Bene così, perché ha sbagliato". Quando Parenzo le fa notare che lady Pompei però continui a farsi sentire, a minacciare in modo allusivo - il riferimento è all'ultimo e freschissimo post - ecco che la Mussolini risponde: "La dottoressa Boccia insiste? Ha pubblicato quel post che non è niente, è un pupazzo. La verità? La raccontasse! Quante persone sono assieme, attorno, ad altre persone che gestiscono il potere", conclude. Insomma, la Duciona sta con la Boccia...

