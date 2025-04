L'aria che tira, Mirella Serri: "Meloni usa la morte del Papa", l'attacco è un caso

Intervento surreale a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. Al centro della discussione, la morte di Papa Francesco. Com'era ampiamente prevedibile, tutti - ma proprio tutti - hanno dedicato un pensiero o un messaggio in ricordo del Pontefice: da Donald Trump fino a Sergio Mattarella. Giorgia Meloni, per esempio, lo ha ricordato raccontando un aspetto del loro rapporto privato. Il Santo Padre, infatti, aveva conservato dei disegni realizzati proprio dalla figlia del premier Ginevra. Ma per qualcuno a sinistra, Meloni doveva tenersi questo aneddoto per sé.

"Lei ha dichiarato che si sentiva affettuosamente e amichevolmente col Papa - ha spiegato la scrittrice Mirella Serri -. Va benissimo. Insomma, era un rapporto loro come col parroco. La cosa singolare è che lei lo abbia raccontato. Cioè, perché la nostra premier sente il bisogno di raccontare alla pubblica opinione che aveva un rapporto col Papa. Cioè, è un fatto suo personale. Lei è molto brava a fare un uso politico anche del suo privato. Quindi lei utilizza questa notizia per farsi forte".