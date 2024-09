Boccia, Beatrice Venezi: "Non sono al suo livello né lo sarò mai"

12 settembre 2024 a

"Da una parte un comportamento oggettivamente inappropriato, che difatti ha portato a delle dimissioni. Dall’altra, una rappresentazione della donna che speravo fosse ormai superata. Nessuno esce vincitore": il direttore d'orchestra Beatrice Venezi ha commentato così il caso Sangiuliano-Boccia. A tirarla in ballo nella vicenda è stata nei giorni scorsi proprio l'imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia, che nell'intervista a In Onda aveva parlato della Venezi come del chiaro esempio dei conflitti di interessi insiti al ministero della Cultura retto da Gennaro Sangiuliano.

Parole che hanno portato la Venezi a denunciare la Boccia. Oggi, intervistata dal Fatto Quotidiano, è stata piuttosto netta: "La signora Boccia si metta l’animo in pace: io non sono al suo livello, né lo sarò mai. Nuocere in questo modo a Giorgia Meloni o ad altri esponenti del partito? No, questa è semplice sciatteria dei giornalisti che non hanno verificato". Sulla dichiarazione di Boccia, secondo cui dirigerebbe un teatro, il direttore d'orchestra ha detto invece: "Non c’è stata, né ci sarà alcuna nomina a sovrintendente o a direttore artistico. Sono un direttore d’orchestra e svolgo il mio lavoro in tutto il mondo. Un incarico simile richiede di essere presente in teatro e non riuscirei a compierlo con la dedizione necessaria".

Parlando della sua partecipazione al G7 a Pompei, poi, la Venezi ha spiegato che non è stato firmato ancora nessun contratto: "La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli ha pensato a me per la direzione e questo significherebbe contrattualizzare la mia prestazione direttamente con l’Orchestra. Di più non le so dire, poiché non ho mai partecipato a una riunione concernente l’organizzazione del G7. Ad oggi non c’è nessun contratto e grazie a questa bella pubblicità non sono nemmeno sicura che ci sarà".