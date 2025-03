Rita De Crescenzo, il nuovo podcast con Maria Rosaria Boccia: "Ecco di cosa parleremo"

La coppia che non ti aspetti. O forse sì. Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei diventata famosa per via delle vicende che hanno coinvolto Gennaro Sangiuliano, e Rita De Crescenzo condurranno insieme un nuovo podcast dal prossimo aprile. Il nuovo programma si chiama Pasta e la tiktoker sarà l'ospite fisso del format. La stessa artefice dell'invasione di Roccaraso aveva già dato un'anticipazione a inizio marzo sostenendo che "non è nu fake".

La prima puntata è fissata per inizio aprile. E ha l'ambizioso obiettivo di "trasformare e divulgare i messaggi dei partecipanti facendoli diventare virali", come sottolineato da lady Pompei nel post pubblicato su Instagram a corredo del video di presentazione in cui le due protagoniste dimostrano già grande affiatamento. Ma non finisce qui. Maria Rosaria Boccia ha spiegato ai suoi follower di aver preparato un ampio ventaglio di contenuti, con ben nove rubriche. Un esempio? Tra questi si parlerà di "quanto è bello essere napoletani", politica, medicina estetica e delle passioni dell’imprenditrice, come la dieta mediterranea e la cultura.