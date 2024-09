DiMartedì, Celestini attacca e Storace replica: "Vabbè che sono uno contro tutti, però..."

18 settembre 2024 a

Non le manda a dire Francesco Storace, ospite in studio di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, in un dibattito che per lunghi tratti sembra a senso unico.

Si parla di sicurezza e Ascanio Celestini, attore e regista molto noto sia nel mondo dello spettacolo sia nei talk televisivi e sui social per le sue prese di posizioni più "politiche", la butta lì: "Noi sappiamo che lo Stato ha il monopolio della violenza: infatti ci stanno i carabinieri e la polizia che c'hanno le pistole, i cannoni, la bomba atomica e via discorrendo".

"Vabbè mi taccio - bisbiglia Storace, visibilmente infastidito -, il monopolio della violenza c'hanno? Ma non puoi dire che c'hanno il monopolio della violenza perché c'hanno le pistole?". "Storace, senta, mi lascia da parlare. A me m'ha dato del fascista perché interrompevo...", protesta Celestini.

L'ex governatore della Regione Lazio, oggi firma di Libero, ribatte: "Ma li vuoi mandare in giro disarmati i poliziotti? Come si dice a Roma: 'Essì bono...'". "E se dice pure 'ma ti stai zitto', per cortesia", si scalda Celestini. Interviene il padrone di casa Floris, a mo' di Cassazione: "Il monopolio della violenza in uno Stato democratico è del governo, cioè nessuno può usare le armi e i bastoni eccetto il governo". "Non è violenza, sicurezza si chiama, essù", puntualizza Storace.

