Oscar Farinetti sogna di andare a caccia di fascisti

22 settembre 2024

Si nasce incendiari e si muore pompieri. O almeno così si dice. La regola, però, non sembra valere per Oscar Farinetti, estroso fondatore di Eataly. Martedì prossimo Farinetti compirà settant’anni e per festeggiare ha concesso, con qualche giorno di anticipo, una lunga intervista al Corriere della Sera.