Nonno Scherpa, il video di Riccardo Ceroni commuove l'Italia: "Una foresta di mani"

26 settembre 2024

Riccardo Ceroni, 84 anni di Modigliana, uno dei centri travolti dall'alluvione nel Forlivese, è il protagonista di un video che in pochi giorni è diventato virale con quasi due milioni di clic e che in queste ore sta facendo letteralmente il giro del web.



Nel video "Scherpa", questo è il soprannome di Ceroni con cui lo chiamano nel paese, ringrazia con le lacrime agli occhi gli angeli del fango per l'aiuto che stanno dando: "Quando ho visto l’acqua e il fango – dice lui – ho urlato "Babbo! Dammi una mano". Non mi ha dato una mano, mi ha dato una foresta di mani". Le sue parole sono diventate in poco tempo virali e sui social in tantissimi hanno condiviso la clip e le parole che l'uomo, anziano, rivolge alle videocamere e a chi ha dato un aiuto concreto. Le parole del nonno di Modigliana pronunciate in dialetto hanno davvero emozionato non solo i presenti ma tutti coloro che condiviso il video pubblicato sui social da Andrea Nonni, un noto creator digitale. Tra le persone che lo hanno condiviso, c'è anche la cantante Laura Pausini. Qui di seguito la clip completa.